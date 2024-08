Sestri: nasce la Commissione Portobello per valorizzare la baia. Funzioni e composizione

“Dopo 15 anni, torna in Consiglio Comunale la proposta di delibera per la costituzione della Commissione Portobello, una commissione consultiva che vedrà coinvolti consiglieri comunali, ma anche e soprattutto i rappresentanti delle associazioni presenti in baia. Dopo l’ordine del giorno che ho presentato insieme al mio gruppo nel Consiglio di luglio, in cui si chiedeva di ridare vita alla Commissione Portobello, ora si potrà discutere l’atto per istituirla, la cui stesura ho curato personalmente”. Sono le parole con cui il consigliere comunale di Sestri Levante Luca Balotta ha annunciato su Facebook la proposta fatta al Consiglio comunale (insieme ai consiglieri Armanino, Benedetti, Michelon, Sanguineti e Troglio), riunito in seduta questa sera, relativa alla “Costituzione della Commissione Consultiva per la tutela della Baia di Portobello, del relativo specchio acqueo, della spiaggia e delle zone adiacenti”, come si legge nell’ordine del giorno della seduta odierna. “Se approvata, questa commissione avrà il compito di redigere ogni anno, prima dell’inizio dell’estate, un documento da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale con proposte sulla regolamentazione dell’utilizzo della Baia di Levante – prosegue Balotta -. La commissione, quindi, punta a essere un modo per dare voce a chi vive la baia quotidianamente”.

“La valorizzazione della baia di levante è a cuore di tutti i cittadini e va portata avanti durante tutto l’anno. La commissione avrebbe carattere consultivo, con durata sindacale, ad oggi quattro anni. La composizione prevede due consiglieri comunali, due di maggioranza e uno di opposizione, con i rispettivi supplenti, rappresentanti delle associazioni interessate e dei consigli di frazione. La commissione si dovrebbe riunire almeno una volta l’anno e verrebbe presieduta dal sindaco (con diritto di voto) o dall’assessore di riferimento”, ha spegato il consigliere Balotta in seduta. Il consigliere Diego Pistacchi (“Sestriamo/Forza Italia”) ha evidenziato con un’istanza un’inconguenza della delibera illustrata, consistente nel fatto che “la commissione a cui si fa riferimento, ovvero quella esistente fino al 2009, era di composizione consigliare e come tale in essa erano presenti tutti i gruppi, cosa non prevista dalla delibera in discussione, che è perciò da ritenere impresentabile”. Un parere che è stato condiviso dal consigliere Marcello Massucco (“Progresso per Sestri. Sestri un passo avanti”).

» leggi tutto su www.levantenews.it