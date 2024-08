Esercizi pubblici chiusi, disagi nelle famiglie, due autobotti per servire gli utenti. Erogazione dell’acqua sospesa in una vasta zona di Sestri Levante a causa della rottura di una tubazione nella tarda mattinata in via 25 Aprile. Rotture che sembrano ripetersi nella città metropolitana. Forse a causa della pressione, più probabilmente di tubazioni colabrodo. Il guasto dovrebbe essere riparato entro la mezzanotte.

» leggi tutto su www.levantenews.it