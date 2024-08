Street Sales da venerdì al Brugnato 5Terre Outlet Village

A partire da venerdì 30 agosto e fino a domenica 1° settembre, a Brugnato 5Terre Outlet Village tornano gli Street Sales, la speciale promozione che offre a tutti i visitatori

del Centro la possibilità di fare shopping a prezzi davvero eccezionali. I brand che aderiscono all’iniziativa proporranno nel corso delle tre giornate una selezione di prodotti con riduzioni del 70% sul prezzo outlet.

I capi protagonisti della promozione verranno esposti e presentati in una maniera speciale, tutta da scoprire, con allestimenti dedicati in grado di offrire una piacevole esperienza di shopping all’aria aperta. Alcuni prodotti selezionati saranno inoltre visibili a partire da mercoledì 28 agosto nell’area dedicata del sito shopinnbrugnato5terre.it, all’interno della sezione offerte. In occasione dell’ultima giornata degli street sales, domenica 1° settembre, per permettere a tutti di raggiungere comodamente l’Outlet Village, saranno disponibili al costo di 5 euro navette in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca e Versilia. Per consultare gli orari e prenotare sarà sufficiente collegarsi al sito brugnato5terreoutletvillage.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com