Temporale nella notte: fulmine incendia una albero a Voltri, rami caduti in tutta la città

Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Genova, rimasti impegnati diverse ore per le conseguenze del rapido ma intendo passaggio sulla città del fronte perturbativo proveniente dall’Atlantico che nelle scorse ore ha attraversato i cieli della nostra regione.

Allarme per un fulmine caduto nei boschi di Fiorino, sulle alture di Voltri: come successo nei giorni scorsi a Montoggio, infatti, la saetta ha letteralmente fatto esplodere una albero, dando il via ad un piccolo incendio per fortuna auto estintosi con la pioggia caduta in quei minuti.

» leggi tutto su www.genova24.it