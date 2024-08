Tragedia in Corso Cavour: anziano muore investito sulle strisce

Un uomo di circa ottant’anni è morto questa mattina in Corso Cavour dopo essere stato investito sulle strisce pedonali all’altezza di Via Castelfidardo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30. Stando a quanto riferito dalla Polizia locale della Spezia, da una prima ricostruzione pare che un camion della nettezza urbana abbia investito sulle strisce l’anziano, residente in zona. Sul posto sono intervenuti Delta 1 del 118, la Pubblica assistenza della Spezia, come detto la Polizia locale e i Vigili del fuoco. I soccorsi hanno fatto il possibile ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La strada risulta chiusa per tutti gli interventi del caso.

