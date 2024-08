Un caso di febbre West Nile a Genova, scatta la disinfestazione in zona Albaro

Genova. Allarme a Genova per un caso di febbre West Nile, malattia provocata da un virus trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzara. A contrarla è stato un paziente residente in via Orsini, nel quartiere di Albaro, dove sono scattate le misure di sanità pubblica disposte dalla Asl 3 e rese pubbliche dal Comune con un’ordinanza ad hoc.

Per prevenire la trasmissione del virus ad altre persone è necessario un intervento urgente di disinfestazione con insetticidi in aree pubbliche e private in un raggio di 100 metri dall’abitazione del paziente, compresi i tombini. Devono essere rimossi tutti i potenziali focolai larvali (qualsiasi ristagno d’acqua presente in sottovasi, recipienti, annaffiatoi), limitando l’innaffiatura di giardini e aree verdi. Meglio dotarsi di zanzariere, piastrine, zampironi e spray per evitare l’ingresso degli insetti negli ambienti interni.

