Veltroni chiude “Percorsi”. Sisti: “Orgogliosa di questo festival”. L’edizione 2025 tratterà di “umanità”

Il festival “Percorsi”, che si è concluso ieri sera con l’ultimo ospite in programma Walter Veltroni, si conferma un format di successo, sia in termini di ospiti che di pubblico. Dal 22 le 25 agosto, per tutte e quattro le serate di questa rassegna organizzata per il quinto anno consecutivo dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi e con la direzione artistica di Emanuela Mazzi, il pubblico di Piazza della Pace, nel borgo storico, era dei più numerosi. “Non posso che essere ancora una volta orgogliosa di questo festival. Le personalità di alto livello, di grande contenuto che anche quest’anno sono salite sul nostro palco sono la conferma della reputazione di cui il nostro Comune gode. La scelta che abbiamo fatto cinque anni fa di credere in questo progetto è stata quella giusta. Da tempo Santo Stefano si colloca nel panorama culturale provinciale come un comune ricco di proposte culturali, di idee, una grande piazza in cui si incrociano storie e relazioni. Riflettere sugli argomenti più urgenti e importanti del nostro tempo è il motivo per cui “Percorsi” è nato. Vorrei anche ricordare che la programmazione culturale a Santo Stefano continua tutto l’anno, in biblioteca, al centro per gli anziani, un percorso che mira a costruire le mura immateriali della nostra comunità”, così Paola Sisti, ieri sera sul palco di Piazza della Pace. E nel corso dell’ultima serata di domenica 25 agosto, è stato anticipato il tema della sesta edizione di “Percorsi”, incentrato quest’anno sull’argomento “generazioni”. “Fil rouge del prossimo anno sarà “umanità”, declinato in vari modi e sempre con personalità tra le più illustri del panorama culturale italiano”, come ci ha abituati fino ad oggi il festival “Percorsi”. Gli ospiti di quest’anno a “Percorsi” sono stati Benedetta Tobagi e Francesca Cavallo, Domenico Iannacone, Edoardo Prati e Mario Monti, e infine Walter Veltroni, intervistati da Niccolò Re e Filippo Lubrano.

