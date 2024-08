Vigilia di Cosenza-Spezia, l’ex Alvini non parlerà in conferenza stampa

Niente parole da ex per Massimiliano Alvini alla vigilia di Cosenza-Spezia. Il club calabrese fa sapere che oggi, giorno precedente alla partita tra i Lupi e le Aquile di Luca D’Angelo, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Alvini, che dunque tornerà a parlare solamente a giochi fatti, dopo la fine del match di domani. Alvini era intervenuto in conferenza un paio di giorni fa, dopo il ko di misura contro il Mantova, senza però fare cenno alla partita con lo Spezia, l’ultima squadra allenata prima dell’avventura in Calabria.

