Zaf ha bisogno di una nuova protesi, sabato una cena per raccogliere fondi

Una cena aperta a tutti per festeggiare l’ottavo compleanno di Zaf e avviare la raccolta fondi per sostituire l’attuale protesi della bambina con una che le permetta di controllare anche la flessione del gomito, proseguendo verso la maggiore autonomia possibile. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Anna (Associazione nazionale nutriti artificialmente), presieduta da Alessandra Rivella, è per sabato 31 agosto a Chicken ‘n’ Chicken in Piazza Garibaldi alla Spezia.

Su segnalazione del Gaslini, l’associazione Anna affianca Zaf e la sua famiglia, originari del Bangladesh, fin dai primissimi giorni di vita della bambina, quando, a causa di una resezione intestinale, era già nutrita attraverso la flebo e, per una complicazione venosa in rianimazione, subì l’amputazione del braccio destro. Nel 2021, grazie al sostegno di alcuni amici, ecco che arriva una la protesi d’arto che consente di avviare il percorso di riabilitazione a Budrio (Bologna); attualmente fa riabilitazione alla Spezia con la Asl, mentre per la nutrizione è seguita a Genova dal Gaslini dal prof. Paolo Gandullia e dalla dott.ssa Serena Arrigo.

Nel 2023 Zaf e la famiglia, grazie ad alcune variazioni nella tecnica di nutrizione, sono finalmente riusciti a fare visita ai nonni, in Bangladesh. Attualmente la piccola è iscritta alla terza elementare, che è pronta a frequentare continuando a distinguersi per impegno, intelligenza ed empatia. Grande passione di Zaf è la danza, che in questi anni ha iniziato a coltivare con Danzabilmente, associazione che organizza percorsi di danza per bimbi con problemi funzionali insieme a bimbi normodotati.

Sabato prossimo, come detto, una cena per una nuova protesti che consenta a Zaf un ulteriore passo verso autonomia e qualità della vita. Il costo della cena è di 20 euro, e sarà possibile effettuare una ulteriore donazione per l’acquisto della protesti. Per prenotazioni: 339 685 8193 (Alessandra).

