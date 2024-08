Alvini: “Lo Spezia gioca insieme da gennaio, mancato un dettaglio per vincere”

È soddisfatto ma recrimina per un risultato che sarebbe potuto essere diverso Massimiliano Alvini, l’ex tecnico dello Spezia che dopo nove mesi dall’esonero sulla panchina delle Aquile oggi ha affrontato il suo passato da allenatore del Cosenza. “Devo dire che analizzando la partita c’è stato un buon Cosenza in campo”, racconta nel post gara. “È stata una gara tosta ma noi abbiamo sempre cercato di fare qualcosa, nonostante ci siamo trovati ad affrontare un avversario forte. La squadra è stata viva, perché se non fosse stato così oggi non portavamo a casa nulla. Reputo questo un risultato importantissimo e pesante”, spiega Alvini.

“Esteticamente non è stata una partita bellissima ma se la analizziamo ci sono tanti aspetti positivi contro una squadra come lo Spezia che gioca insieme da gennaio. È mancato quel dettaglio di domenica scorsa che ci ha permesso di vincere, ma in queste tre partite la squadra ha dimostrato di essere sul pezzo, unita ed un buon gruppo”, conclude.