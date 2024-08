Battaglione di precari nella scuola. Scotti: “Insegnanti costretti a presentare domande ‘al buio’ con l’algoritmo che non ripesca”

Facce vecchie e nuove negli istituti scolastici come le problematiche, più volte sottolineate dai sindacati, scandiscono il percorso che porta al suono della prima campanella dell’anno prevista in Liguria per il 16 settembre.

In quella data però i destinatari delle lezioni rientreranno effettivamente in classe mentre Ufficio scolastico regionale, personale Ata, docenti e dirigenti hanno già ricominciato le fitte corrispondenze in vista del rientro. Il quadro però è tutt’altro che semplice da interpretare, come sottolinea a più riprese Flc Cgil della Spezia nelle parole di Laura Scotti.

