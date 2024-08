Bentornato Wisniewski, non giocava una partita intera da 15 mesi

Riparte la storia di Przemyslaw Wisniewski con lo Spezia. A oltre un anno dalla rottura dei legamenti del ginocchio, il centrale polacco torna a giocare un’intera partita di calcio ufficiale sul terreno del Cosenza per la terza giornata della serie B 2024/25. L’ultima volta era stato all’Olimpico di Roma il 4 giugno del 2023 contro i giallorossi. La scorsa stagione solo i dieci minuti finali della liberatoria partita contro il Venezia che valse la salvezza.

Questa sera per Wisni una prova convincente da braccetto destro della difesa a tre. Calciatore dal fisico poderoso – 195 centimetri di altezza – è anche andato vicino a propiziare la rete con un colpo di testa che un difendente di casa ha dovuto deviare sulla traversa. Dopo lo scampolo di partita a Pisa e la panchina contro il Frosinone, oggi è finalmente toccato a lui giocare dal primo minuto rimanendo in campo per 96 minuti complessivi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com