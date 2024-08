Buridda, Comune apre la trattativa per un nuovo spazio. “Riconosciuto il nostro valore culturale”

Genova. Potrebbe essere l’inizio di un percorso di trattativa l’incontro avvenuto questa mattina tra i rappresentanti e le rappresentanti del laboratorio Buridda e il sindaco di Genova Marco Bucci, sedutisi intorno ad un tavolo a Tursi per provare a trovare una soluzione per gli spazi del centro sociale sgomberato da corso Monte Grappa lo scorso luglio.

La riunione, convocata dallo stesso Bucci, è partita da riconoscimento dell’importanza delle attività portate avanti in questi anni dallo spazio autogestito: “Il sindaco ha esordito affermando che il valore culturale del Buridda non è in discussione ed è riconosciuto dall’amministrazione civica, dall’Università e anche dalla Questura di Genova – hanno riportato gli antagonisti a margine dell’incontro – cosa che sicuramente per noi è una vittoria, che arriva dopo una mobilitazione che ha visto centinaia di persone scendere in piazza insieme a noi”.

