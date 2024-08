Chiavari: “Nessuna nuova risposta sull’emergenza abitativa”

Da Nicola Orecchia, consigliere comunale di Chiavari (Chiavari con Te!)

Rispetto all’emergenza abitativa che sta affliggendo il nostro territorio, la Giunta Messuti

continua a non dare risposte adeguate alle persone in difficoltà.

Speriamo che l’Assessore ai Servizi Sociali, Dott.ssa Michela Canepa, rimandata a settembre,

rimedi con gli esami di riparazione.

A parte, infatti, rinnovare la convenzione con il Villaggio del Ragazzo per la gestione dei

nove alloggi realizzati con l’Amministrazione Levaggi, (di cui ero Assessore ai Servizi

Sociali e alle politiche abitative), questa Maggioranza non risulta abbia finora saputo

progettare nulla di nuovo per risolvere il problema casa.

Nonostante le promesse fatte in Consiglio Comunale del 19 marzo scorso dall’Assessore

Canepa, gli alloggi comunali (quasi dieci) e di ARTE (oltre quaranta), attualmente ancora

liberi, continuano a non essere né assegnati, né tantomeno ristrutturati.

Eppure sempre in Consiglio Comunale l’Assessore aveva promesso di richiedere

all’Amministratore Unico di ARTE, Dott. Paolo Gallo, un sopralluogo in tutti gli alloggi

vuoti e capire insieme ad un tecnico comunale quali siano gli appartamenti che, invece, di

richiedere una manutenzione straordinaria, necessitino, in realtà, di un intervento solo

ordinario e, quindi, si aggiungano a quelli già assegnabili a chi si faccia carico della

ristrutturazione in proprio.

Ma, ad oggi, non risulta che su tale fronte si sia mosso nulla.

In compenso, però, quest’anno è stata avviata l’asta pubblica per la vendita degli immobili

di Arte – di cui 38 (9 sfitti) alloggi solo a Chiavari – riducendo così ulteriormente il numero

già esiguo di case popolari in dotazione del Comune.

I fondi a sostegno delle locazioni si sono dimostrati insufficienti rispetto alle domande

crescenti.

In Consiglio Comunale l’Assessore ha, inoltre, insistito nel voler destinare la palazzina di

Corso Lima di proprietà comunale, (realizzata dalla Giunta Agostino per ospitare alloggi

residenziali), ad uno studentato per l’Università di Genova, con l’obiettivo di “portare

studenti e chissà anche avere dei corsi universitari”.

Al riguardo, ad inizio agosto di quest’anno il Rettore dell’Università di Genova, Prof.

Federico Delfino ha annunciato che è stato messo a disposizione un portale dove gli studenti

possano trovare il proprio alloggio. Sennonché tra i requisiti imposti dalla piattaforma per

inserirvi gli appartamenti vi è la distanza dalla sede universitaria che non può essere a più

di trenta minuti (calcolata come distanza con il servizio di trasporto pubblico di AMT). Il

che significa che Chiavari sarebbe troppo lontana e quindi esclusa dallo stesso sistema.

Ha senso perseguire in questo progetto non prioritario per Chiavari che sembra non

rispondere né alle esigenze universitarie, né certamente al bisogno abitativo dei residenti

del nostro Comune?

Sempre in Consiglio Comunale l’Assessore aveva annunciato la ristrutturazione di un

appartamento in Via dei Lertora per ospitare persone con disabilità per consentire loro un

percorso di vita indipendente. Ma non risulta che tale progetto di cui si parla da anni, ad

oggi, sia stato ancora realizzato.

In compenso le persone continuano ad aspettare misure concrete in loro aiuto e non parole,

ma stanno perdendo la speranza.

Per sollecitare un impegno serio e concreto da parte di questa Giunta sulle politiche abitative

ho presentato questa mattina una nuova interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio

Comunale.

