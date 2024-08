D’Angelo: “Risultato che ci sta, ma abbiamo un po’ di rammarico”

“Il risultato ci può stare, abbiamo un po’ di rammarico perché nei primi 70-75 minuti abbiamo fatto bene”. Analizza così Luca D’Angelo il pareggio serale al San Vito-Marulla contro il Cosenza, che regala il quinto punto del campionato dello Spezia dopo tre giornate. “Penso che nei primi 70-75 minuti abbiamo fatto bene, soprattutto nella prima mezz’ora della ripresa. Abbiamo preso un palo, c’è stato un auto-salvataggio sulla linea, grandi parate di Micai. Poi nell’ultimo quarto d’ora il Cosenza ha avuto due palle per vincere”, spiega il tecnico, che chiude poi il discorso mercato: “Mi auguro finisca il prima possibile”.

Un pari prezioso contro un buon Cosenza, che in casa potrà fare male a molti: “Il Cosenza ha fatto una buona partita, sono una squadra pericolosa soprattutto quando riparte. Hanno tanti giocatori rapidi, in alcune circostanze, specie negli ultimi dieci minuti, ci hanno messo in difficoltà. Ciervo, Ricciardi, D’Orazio, Florenzi, sono tutti giocatori veloci e quando conquistano il campo sono pericolosi”, conclude.

