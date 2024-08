Escalation di violenza in centro storico, a Caricamento un presidio fisso del reparto mobile

Genova. “Pattuglie di pronto impiego” a presidio dei punti più nevralgici del centro storico. Cioè, in parole povere, camionette della polizia che stazioneranno nei dintorni di Caricamento in modo da intervenire subito in caso di problemi per l’ordine pubblico. E poi un presidio medico fisso della Asl che avrà anche funzioni di deterrenza. Sono le principali misure discusse stamattina in prefettura durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Riflettori puntati ovviamente sull’escalation di violenza nei vicoli, culminata nel tentato omicidio del 10 agosto, seguito poi da altre due risse degli ultimi giorni

L’obiettivo, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, è “rimodulare i servizi già in atto” per il contrasto di criminalità, spaccio e consumo di droga. Quindi, per ora, nessuna misura straordinaria né tantomeno il ricorso all’esercito invocato da Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. Vengono confermate le “consuete attività di controllo del territorio, già potenziate dallo scorso mese di luglio nella fascia pomeridiana-serale”. La novità sarà appunto la presenza costante di agenti del reparto mobile, gli stessi che negli ultimi anni presidiavano piazza De Ferrari, pronti ad agire in pochi minuti in caso di necessità.

