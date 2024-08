Ha aggredito i Carabinieri appena li ha visti arrivare, ha posto resistenza, è stato fermato e questa mattina è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato l’arresto. E’ il bilancio di quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in Via Chiodo. Ad essere fermato un 22enne che prima della mezzanotte aveva cominciato ad arrecare disturbo agli avventori di un locale del centro. Quando la misura è stata colma sono state chiamate le forze dell’ordine. Il giovane alla vista delle divise ha reagito con violenza aggredendo i militari. E’ stato bloccato, tratto in arresto e stamani è andato in tribunale per la direttissima: obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

L’articolo Infastidisce gli avventori di un locale e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com