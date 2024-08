Niente riposo per Nagy durante la sosta: sarà impegnato in Nations League con l’Ungheria

Dopo le fatiche dell’Europeo, Adam Nagy torna in nazionale e durante la sosta non potrà sfruttare un piccolo periodo di pausa. Il centrocampista ungherese dello Spezia è stato convocato dal CT Rossi per le sfide di Nations League di inizio settembre, che interromperanno i campionati europei per circa una decina di giorni. Nagy, colonna della nazionale magiara, sfiderà la Germania il 7 settembre e la Bosnia il 10, facendo ritorno alla Spezia l’11 settembre, a tre giorni dalla partita delle Aquile contro la Cremonese.

