Regionali, dialogo Orlando e Pirondini: centrosinistra alle battute finali per il candidato

Genova. Il 31 agosto non è la mezzanotte di Cenerentola per il centrosinistra alle prese con la definizione del candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria tuttavia erano in tanti ad auspicare che le riserve sul nome fossero sciolte entro la fine del mese, una scadenza che fino a qualche settimana fa sembrava fin troppo in là con il tempo.

Ma se difficilmente sarà la Festa dell’Unità di Sant’Olcese, sabato sera, il momento in cui si conoscerà il nome di chi correrà per la coalizione – a quell’appuntamento Andrea Orlando ci sarà – è vero però che le trattative sembrano essere arrivate alle battute finali. A questo punto l’attesa potrebbe anche essere dettata dalla volontà di capire cosa faranno gli avversari.

