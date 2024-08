‘Santa’: “Estate con le stelle”, oggi conferenza su Marconi e il Tigullio

Ultimi due appuntamenti a Santa Margherita Ligure per la rassegna di conferenze scientifiche “Estate con le stelle”, organizzata dall’associazione culturale Kòres e dai servizi bibliotecari del Comune a Villa Durazzo. Oggi alle 18 ci sarà la conferenza “Guglielmo Marconi: le onde radio dal Tigullio all’America”. Verranno rievocati i primi esperimenti fatti negli anni 20 del Novecento proprio a Santa Margherita dall’inventore della radio. Saranno esposti numerosi macchinari e strumenti dell’epoca, funzionanti, o ricostruzioni fedeli all’originali, costruite con materiali dell’epoca: come il microfono utilizzato dall’EIAR per annunciare l’entrata in guerra dell’Italia.

Parleranno Angelo Sardi, ingegnere dell’INRIM, Istituto nazionale di ricerca metrologica, e Andrea Ferrero, presidente dell’AIRE, Associazione italiana Radio d’Epoca. Modererà l’incontro Marina Marchetti, responsabile dei Servizi Bibliotecari del Comune.

Chiusura domani, giovedì 29 agosto, sempre alle 18 a Villa Durazzo. La conferenza si intitola “Dalla mente al cielo, andata e ritorno”.

“Possiamo descrivere questo incontro – spiega Alba Zanini, presidentessa della Kòres – come un interessantissimo incontro fra immagini cerebrali e immagini cosmiche, con la nostra mente a dirigere il traffico, nel dialogo”.

Parleranno Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, docente di Filosofia teoretica all’università privata IULM, esperto di intelligenza artificiale e psicologia dell’arte; Patrizia Caraveo, astrofisica dell’INAF, Istituto nazionale di astrofisica; e Gabriella Piroli, giornalista e editrice della rivista Prometeo, trimestrale di alta divulgazione di storia e scienza. Piroli ha salvato dalla chiusura la stessa rivista Prometeo, che la Mondadori voleva chiudere.