Sarr chiude la porta: “Contento di aver contribuito al punto. Questa partita ha definito il nostro carattere”

“Questa partita ha definito il carattere della squadra, aver portato a casa un punto non è scontato”. Parla così Fallou Sarr, uno dei migliori dello Spezia che ha strappato uno 0-0 contro il Cosenza, raggiungendo quota cinque punti dopo tre partite di Serie B. Un paio di parate importanti per il nuovo numero uno spezzino, protagonista del buon risultato della squadra. “Mi fa piacere aver aiutato la squadra a prendere un punto importante. Il tiro finale era complicato perchè non l’ho visto partire, è sbucato all’ultimo ma per fortuna è andata bene. Sapevamo sarebbe stata una partita molto complicata, il Cosenza non ti permette di giocare bene perché sono molto aggressivi. Complimenti a loro, ci siamo adattati a questo gioco e penso che i miei compagni abbiano fatto un ottimo lavoro. È un punto importante, naturalmente avremmo voluto vincere ma ci sono partite in cui bisogna adattarsi”.

Uno Spezia ancora imbattuto, ma che tiene i piedi per terra e lavora di gara in gara, senza puntare ad obiettivi particolari: “Penso i miei compagni stiano proseguendo il lavoro iniziato l’anno scorso, si percepisce che c’è una squadra già formata. Io mi sono dovuto adattare, i nostri obiettivi sono di fare meglio dell’anno scorso, poi è presto per parlare. Quando si arriverà a dicembre-gennaio si potrà decidere la linea da seguire in maniera determinata”, prosegue il portiere, che in chiusura si proietta alla partita con il Cesena di domenica sera: “Sarà importante recuperare, ricaricare le batterie. Non sarà una partita scontata o facile, loro arriveranno molto carichi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com