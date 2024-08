Sarzana è pronta a rituffarsi nell’inconfondibile atmosfera del Festival della Mente

Sipario in alto da venerdì 30 agosto alle 17, in piazza Matteotti, per la XXI edizione del Festival della Mente, promossa dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana e diretto da Benedetta Marietti. Il tema dell’edizione 2024 sarà la gratitudine, che legherà gli interventi di numerose personalità di spicco del panorama culturale contemporaneo – scrittori, scienziati, filosofi, storici, sportivi, psicanalisti, antropologi e artisti. Il festival gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Liguria e di Rai Liguria. Biglietti su www.festivaldellamente.it e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi (informazioni nella sezione “Biglietti” del sito). Biglietti: evento n. 1 (lezione inaugurale) gratuito con prenotazione obbligatoria; tutti gli appuntamenti € 4,50; evento n. 38 € 9; eventi n. 4, 19 e 30 € 12. Tutti gli eventi dell’extraFestival sono gratuiti, evento n. 43 gratuito con prenotazione obbligatoria. Sui biglietti si applica una commissione prevista dal circuito di vendita.

Giorno 1. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Cristina Ponzanelli, del presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino e della direttrice del festival Benedetta Marietti, la manifestazione aprirà alle 17.15, in piazza Matteotti, con la lectio inaugurale Sulla gratitudine, ovvero la gioia della cura della epistemologa Luigina Mortari, docente di filosofia dell’educazione e della cura. Viviamo in un tempo sottoposto a una logica meramente utilitarista, per la filosofa tuttavia la logica che è alla radice della vita è quella della cura. La società resiste all’incuria e alla violenza, solamente grazie chi sa agire secondo l’etica della cura, venendo ricompensato con la gioia della gratitudine.

