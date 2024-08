Savona, l’assessore Negro: “Rinnovata la convenzione per il museo Archeologico: vogliamo una città innovativa e attrattiva”

Savona. “Con la nuova direttrice dei Musei Civici, Valentina Frascarolo, stiamo affrontando il tema della messa in rete delle realtà museali cittadine, partendo proprio dai nostri Musei Civici (Pinacoteca, Pertini Cuneo ed Archeologico). Questa nuova riorganizzazione prevede tempistiche tecniche di approfondimento e di messa a sistema per il suo relativo rodaggio. È in quest’ottica che va visto il rinnovo di un anno, nella possibilità di costruire un modello condiviso, che permetta un servizio efficiente, innovativo ed attrattivo, degno di una città d’arte turistica, quale noi ambiamo a diventare. Il Museo Archeologico sta dando ottime prestazioni in tal senso e questo ci da fiducia nella riuscita in tal senso”.

Con queste parole l’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro conferma che il Comune di Savona ha rinnovato per un anno, fino al 31 agosto 2025, la convenzione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri per la gestione del Museo Archeologico (allestito dentro la Fortezza del Priamar) e per la valorizzazione del patrimonio archeologico della città.

