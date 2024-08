Valle Scrivia, nuovo parco eolico con sei pale da 180 metri sui monti di Isola del Cantone

Genova. Sei mega aerogeneratori da 180 metri di altezza compongono il nuovo parco eolico chiamato “Isola del Vento” progettato per le alture di Isola del Cantone, in alta valle Scrivia, e che quindi potrebbe più che raddoppiare la presenza di pale eoliche nella zona, sommandosi al progetto già approvato del parco eolico Popein da quattro impianti.

Questo è quanto emerge dalle carte depositate in questi giorni presso gli uffici tecnici di Regione Liguria per iniziare i procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo parco eolico è proposto e progettato dalla Fera Srl (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative), la stessa ditta che ha in precedenza chiesto e ottenuto l’approvazione per la costruzione del parco Popein.

