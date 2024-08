Ventenne rischia annegamento a Porto Venere: tratto in salvo e portato in ospedale

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Porto Venere. Un turista tedesco, di appena vent’anni, ha rischiato di annegare mentre si trovava nelle acque prospicienti alla spiaggetta nei pressi di Piazza Bastreri. Sono state notate le difficoltà che il giovane stava presentando in acqua ed è stato soccorso. Quando è stato tirato fuori dall’acqua le sue condizioni non erano ottimali. L’arrivo immediato di Delta 1 del 118 e della Pubblica assistenza di Porto Venere ha permesso che il giovane si stabilizzasse rimanendo comunque in condizioni da monitorare. Il 20enne è stato portato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia in codice giallo.

L’articolo Infastidisce gli avventori di un locale e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com