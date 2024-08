Accelerata sul recupero di via Balbi 9, non social housing ma studentato per l’Università

Genova. Con l’approvazione del progetto esecutivo della Fase 2 il Comune di Genova cerca di dare un’accelerata alla riqualificazione di via Balbi 9, ex convento dei Carmelitani scalzi, abbandonato da anni e che è destinato a diventare un nuovo studentato per l’Università di Genova.

Il palazzo viene acquisito e recuperato dal Comune nell’ambito del piano Pinqua, fondi Pnrr, dedicato alla qualità dell’abitare. Un intervento che rientra nel più complesso Piano Caruggi voluto dall’attuale amministrazione.

