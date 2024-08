Beverino Bike Festival atto terzo. Una giornata all’insegna della natura e della mountain bike

Manca sempre meno alla terza edizione del Beverino Bike Festival, il raduno non competitivo per tutti gli appassionati della mountain bike che si terrà domenica 15 settembre: partenza prevista alle 8:30 presso il Centro Polivalente di Beverino. Una nuova edizione che prevede tre percorsi differenti: un percorso lungo (arancione) di 50 km con dislivello di 1500 metri solo per esperti, un percorso medio (azzurro) di 35km con dislivello 1100 metri che offre una sfida di livello intermedio ed infine un percorso corto (bianco) di 15 km con dislivello 25 metri . Per tutti i percorsi la partenza e l’arrivo sono previsti presso il centro polivalente di Beverino.

Il Beverino Bike Festival, evento giunto alla sua terza edizione, è un raduno non competitivo che ha il preciso obiettivo di far vivere a tutti i partecipanti e accompagnatori una giornata in mezzo alla natura all’insegna della Mountain bike. Anche quest’anno ci saranno il Pasta Party e l’accompagnamento musicale di New Generation Sound. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, anche a pedalata assistita, purché in buono stato e manutenute in modo da non mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri partecipanti. L’uso del casco protettivo è obbligatorio durante tutta la manifestazione, per garantire un’esperienza in totale sicurezza. “Dopo il successo della scorsa edizione anche quest’anno ritorna il Beverino Bike Festival – così dichiara Marco Ferrari, presidente dell’associazione ASD Beverino Bikers che da quest’anno si occuperà dell’organizzazione della manifestazione – La seconda edizione, lo scorso anno, ha visto un gran numero di partecipanti. Abbiamo sentito, e lo sentiamo tutt’oggi, un grande entusiasmo intorno a questo evento, segno evidente di come questo festival abbia fatto e continui a fare breccia nel cuore di tutti coloro che amano le mountain bike e la natura. Lo spirito, come sempre, è quello di un raduno non competitivo, quindi non una gara: l’unico obiettivo è quello di passare una giornata tutti insieme, in sella alle nostre bici, per goderci lo spettacolare scenario che questo territorio ha da offrirci. Anche quest’anno abbiamo tre percorsi, adatti a tutte le esigenze e possibilità, ci saranno come sempre dei punti ristoro lungo il percorso. Le iscrizioni terminano il 13 settembre, vi aspettiamo domenica 15 settembre per vivere insieme la terza edizione di questa splendida manifestazione. Voglio ringraziare anche tutti coloro i quali si stanno occupando insieme a me dell’organizzazione dell’evento e gli operatori della Pubblica Assistenza e della Protezione Civile che saranno presenti lungo diversi punti dei percorsi”.

