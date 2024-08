Dall’opposizione: “Lettera Comitato Bocca di Magra: vice sindaco, assessore e consigliere si autoaccusano”

“Riceviamo una lettera del Comitato di Bocca di Magra in cui all’amministrazione vengono ricordati gli impegni non mantenuti. Comitato, di cui la vice sindaco, l’assessore al Bilancio e la consigliera delegata al Decoro di Bocca di Magra, sono state animatrici e attrici nella formulazione delle critiche all’amministrazione uscente e delle aspettative della comunità da proporre all’attenzione degli schieramenti che si proponevano in campagna elettorale. Vice sindaco, assessore e consigliere delegato che oggi, dopo tre anni di amministrazione, si scrivono autoaccusandosi di non aver rispettato gli impegni, che avevano sottoscritto e assicurato”. Lo si legge in una nota diffusa dal gruppo di opposizione Esserci per Ameglia.

“Condividiamo e ne prendiamo atto. Bocca di Magra è stata utile, ora non serve più e quindi le attenzioni possono essere spostate nella più popolosa frazione di Fiumaretta dove vive sono le aspettative di cooperative, associazioni per il tempo libero sul fiume e nello sport!”, concludono i consiglieri.

