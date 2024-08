È arrivato poco dopo le 19.30 a Parma Rachid Kouda, che nell’ultima mezz’ora è stato impegnato nella clinica Gemini per le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra, ma solo a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista italiano è stato ceduto nel pomeriggio di oggi ai crociati per quattro milioni e mezzo, il 10% della futura rivendita e il cartellino di Antonio Colak, attaccante croato che è atteso domani alla Spezia per seguire lo stesso iter di Kouda.

