Lavagna: incidente A12, le foto e il resoconto dei Vigili del Fuoco

Dal Centro Documentazione dei Vigili del Fuoco di Genova

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla autostrada A12, in direzione Livorno al km 44 per un incidente stradale. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare al lungo, con gli utensili idraulici, per poter estrarre il conducente dal furgone. Quasti è stato consegnato alle cure del 118 che lo ha trasportato all’ospedale in codice rosso. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alla operazioni. Sul posto anche la polizia autostradale.

