Medusei lascia la Lega, Pucciarell: “Voltagabbana che antepone l’interesse personale alla coerenza politica”

“Prendiamo atto della decisione di Gianmarco Medusei di lasciare la Lega. Una scelta che non ci sorprende, l’ennesimo caso di un voltagabbana che antepone l’interesse personale alla coerenza politica in un percorso costellato da continue promesse disattese e mezze verità. Da parte nostra proseguiremo con determinazione a portare avanti il nostro impegno per il bene della Regione e dei cittadini, con un’azione politica e istituzionale fedele ai valori che hanno sempre contraddistinto la Lega. Ringraziamo i militanti e i rappresentanti che quotidianamente lavorano con dedizione per il territorio e per il nostro Paese”. Così la senatrice Stefania Pucciarelli, segretaria della Lega in provincia della Spezia, commenta la notizia dell’ uscita di Medusei dal partito del Carroccio