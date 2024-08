Paralimpiadi, il ligure Francesco Bocciardo lo ha fatto di nuovo: oro e record nei 100 metri stile S5

Parigi. Francesco Bocciardo ancora d’oro. Iniziano nel migliore dei modi le Paralimpiadi per l’Italia e per l’atleta genovese Francesco Bocciardo. Dopo la cerimonia inaugurale andata in scena nella giornata di ieri, oggi è stato il momento dell’inizio delle prime gare con l’Italia sugli scudi.

Questa sera per gli atleti azzurri è arrivata una doppia gioia iridata nel giro di pochissimo: prima a far risuonare l’Inno di Mameli a “La Défense Arena”, impianto polifunzionale scelto per la disputa delle gare di nuoto paralimpico, è stata Carlotta Gilli (vincitrice dei 100 metri farfalla S13), questo per poi tornare a vedere la bandiera italiana sul gradino più alto del podio grazie all’infinito Francesco Bocciardo.

