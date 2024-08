Vela, inaugurati i campionati italiani in singolo Kinder Joy of Moving

Genova. La settimana della vela giovanile che ha eletto Genova a sua capitale, prosegue e dopo la Coppa Primavela, occasione di esordio e avvio alle regate per i baby velisti e veliste più giovani d’Italia, oggi la cerimonia ufficiale ha aperto i Campionati Italiani classi in Singolo Kinder Joy of Moving. Cinque discipline in gara: tre derive (Optimist, ILCA 4 e ILCA 6) e due windsurf (Techno 293 e iQFOiL Youth), per un totale di oltre 500 concorrenti. La base delle regate sarà sempre sotto la tensostruttura nella Fiera di Genova, con le regate davanti al lido di Albaro, mentre per le tavole a vela la base a terra e i campi di regata saranno a Voltri.

Alla cerimonia, aperta dal Presidente FIV Francesco Ettorre, è intervenuta per il Comune di Genova la consigliera delegata ai Grandi Eventi, Federica Cavalleri. Intervenuto anche il Capitano di Fregata Alessandro Russo in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Genova. Brevi saluti da parte del presidente del comitato organizzatore Gianni Belgrano e del presidente del Comitato I Zona (Liguria) della FIV Maurizio Buscemi, dai dai rappresentanti delle classi in gara.

