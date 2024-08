Associazioni animaliste: “Nei giorni del Festival della Mente, la crudeltà della Fiera degli uccelli: una contraddizione”

Riceviamo da Animalia, ANTA ODV La Spezia, Arkus ODV La Spezia, LAV La Spezia, Liberi Associazione di Volontariato, L’Impronta Volontari Indipendenti Canile, Lipu Sezione della Spezia, SOS Randagi Sarzana.

Nessun passo avanti, a Sarzana, sotto il profilo della tutela dei piccoli volatili sfruttati come richiami vivi. Anche quest’anno, domenica 1° settembre, si terrà a Sarzana la “Fiera degli uccelli”. Nell’ambito della 55° edizione della mostra mercato, saranno esposti e venduti animali che la natura ha dotato di ali, ma che non potranno volare mai. Non solo. Ci sarà anche una “gara di canto” di questi minuscoli esserini, all’alba. E nelle linee guida del concorso si scrive che si dovrà salvaguardare il principio di “non maltrattamento” degli animali. Merli, tordi. Rinchiusi per sempre in gabbia. Uccelli che passeranno una miserabile vita in uno spazio piccolo quanto un foglio A4 con l’unico scopo di ingannare i loro simili, costretti a cantare per fare da esca alle prede che saranno abbattute. Il loro destino sarà quello. Vivranno in gabbie di 25 centimetri per 30, privati del cielo, costretti ad una prigionia infinita, chiusi in qualche scantinato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com