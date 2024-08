Con settembre partono i laboratori didattici multilingue al Museo Etnografico

In occasione della mostra “En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico”, il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” dal 2 al 6 settembre, dalle 8.30 alle 12, organizza laboratori didattici a tema rivolti ai bambini, in italiano, inglese e francese. Durante la prima mattina di lunedì 2 settembre si parlerà in inglese e si costruirà una propria rubrica di vocaboli inglesi. L’esperienza in lingua, francese questa volta, sarà ripetuta mercoledì 4 settembre. Martedì 3, giovedì 5 e venerdì 6 settembre i partecipanti si concentreranno su alcune tipologie di oggetti esposti, le loro funzioni, i materiali e le forme per poi riprodurli in divertenti laboratori creativi: scudi oceaniani e africani, decorazioni americane fatte di elementi naturali, perline e intrecci di fili, lance per la pesca e la caccia usate in Asia, Australia e America dalle antiche comunità autoctone.

2 settembre ore 8.30 – 12, laboratorio didattico in inglese The sword is on the table

