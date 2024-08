Giovane in shock anafilattico nella galleria a Monterosso: salvato dalla prontezza dei militi della Pubblica assistenza

Paura nel pomeriggio a Monterosso per un giovane che ha avuto una violenta reazione allergica dopo una puntura di insetto nelle gallerie in prossimità di Fegina. Le 16 erano passate da pochi minuti quando è stato lanciato l’allarme. La vicinanza e la presenza della Pubblica assistenza di Monterosso e di un medico nel borgo hanno permesso che la situazione si risolvesse nel migliore dei modi. Il giovane ha anche perso conoscenza, ha ricevuto le cure giuste. Si è ripreso ed è stato accompagnato in ospedale alla Spezia, in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche India 50 e Delta 3 da Brugnato, poi rientrata.

