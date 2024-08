Incidente stradale a Romito: scontro tra moto e scooter, tre feriti

Tre feriti, uno dei quali in codice rosso per delle ferite serissime ad un piede. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, dopo le 21, su Via Provinciale a Romito Magra non lontano dalla località Guercio dove, per dinamiche in fase di accertamento, una motocicletta e uno scooter che provenivano da direzioni opposte sarebbero rimasti coinvolti in un violento scontro. In sella ai due ruote viaggiavano moglie e marito di mezza età e una donna di 37 anni. Quest’ultima ha riportato lesioni molto serie al piede sinistro ed è stata accompagnata d’urgenza in ospedale alla Spezia dalla Pubblica assistenza di Lerici. Stesso ospedale anche per la coppia portata in codice giallo dalla Misericordia di Pitelli e dalla Pubblica assistenza di Arcola. Presente sul posto anche Delta 2 del 118.

