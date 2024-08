Inizia la scuola: Confcommercio Savona al fianco delle famiglie per contenere la spesa

Savona. “Il mese di settembre è sinonimo di scuola in vista dell’ormai imminente suono della campanella. In questi giorni sono numerose le famiglie impegnate nel scegliere le dotazioni scolastiche per i figli e l’Associazione cartolai italiani-Confcommercio Savona si schiera al loro fianco non solo offrendo preziosi consigli, ma anche mettendo in guardia genitori e studenti da un “caro prezzi” che in realtà non esiste”.

A fare il punto è Giovanni Ighina, presidente provinciale dell’Associazione cartolai italiani-Confcommercio che nel savonese riunisce una cinquantina di esercenti: «Le cartolerie sono pronte a servire famiglie e studenti, a dare consigli rispetto a quel che effettivamente serve, classe per classe. Ogni anno a settembre spunta la polemica sul caro libri o sull’aumento della cancelleria, ma è un polverone totalmente ingiustificato. I libri di testo hanno registrato un aumento del 3% che va spalmato in un anno. Per quanto riguarda il cosiddetto corredo scolastico, ossia cartella, zaino, astuccio, praticamente non ci sono stati aumenti: gli album che lo scorso anno costavano 6 euro, continuano ad avere lo stesso prezzo. Lo stesso vale per gli zaini. La piccola cancelleria non è aumentata che del 5% in un anno. Per dare un metro rispetto alle forniture librarie: la spesa media per una classe prima della scuola secondaria di Savona è di 318 euro. Lo scorso anno per la stessa classe le famiglie avevano speso 323 euro. Il conto è addirittura sceso».

