Ireti non rinnova il contratto di apprendistato, la protesta dei sindacati: “Clima vessatorio”

Genova. Questa mattina si è svolta un’assemblea generale di tutti i lavoratori di Iren Genova per discutere e affrontare l’episodio che vede coinvolto il mancato rinnovo del contratto di apprendistato ingiustificato e discriminatorio di un lavoratore di Ireti Acqua.

“Mentre assistiamo ad una serie di problemi gestionali e operativi senza precedenti, come esplosioni di tubazioni e sversamenti di liquami in mare, eventi che in passato erano rari ma che ora si verificano con preoccupante frequenza, parallelamente il clima aziendale si sta deteriorando diventando sempre più vessatorio stressante demotivante e prevaricatorio nei riguardi di tutti i lavoratori – scrivono i sindacati in una nota congiunta – La motivazione fornita dall’azienda, basata semplicemente sul fatto che finito il periodo di formazione si possa estinguere il rapporto lavorativo senza una motivazione reale, rappresenta un chiaro abuso dei diritti dei lavoratori e un tentativo inaccettabile di mascherare altre questioni sotto una giustificazione ambigua e non supportata da fatti concreti”.

