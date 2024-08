Lukas Muhl ha risolto il suo contratto con lo Spezia

Lukas Muhl non è più un calciatore dello Spezia. Il difensore tedesco ha ufficialmente risolto con un anno di anticipo il suo contratto con la squadra di via Melara, dando così il suo addio allo Spezia una stagione dopo il suo arrivo in Italia. Un campionato tragicomico quello dell’ex capitano dell’Austria Vienna, protagonista in negativo in quasi tutte le sue uscite con la maglia bianca. Da titolare della difesa ligure, Muhl è piano piano sceso nelle gerarchie, scendendo in campo con il contagocce nell’epopea Luca D’Angelo.

Per raggiungere l’accordo lo Spezia ha concesso al difensore il 40% dello stipendio che gli sarebbe spettato fino a giugno, circa 300mila euro lordi, andando a risparmiare oltre 400mila euro (sempre lordi, ndr) da qui a fine stagione. Per Muhl, ora svincolato, si aprono le porte del mercato svizzero, dove nei prossimi giorni potrebbe trovare una nuova collocazione, dopo aver rifiutato offerte dalle basse leghe tedesche e da Cipro.

