Mare inquinato a Genova, divieti di balneazione ignorati (o non segnalati) e zero controlli

Genova. Il caso dei bambini finiti all’ospedale dopo aver fatto il bagno alla Foce è un riflettore puntato sul problema: a Genova i divieti di balneazione ci sono, ma quasi mai vengono rispettati. E a volte, come nel caso dei piccoli surfisti su cui la Procura indaga contro ignoti per lesioni colpose, non sono nemmeno segnalati. Il risultato è che molta gente mette a rischio la propria salute o quella dei minori sotto la propria responsabilità, esponendosi a infezioni che in certi casi possono risultare pericolose.

Il caso più emblematico è Punta Vagno, all’inizio di corso Italia. Ovvero, più precisamente, la spiaggia a ovest del depuratore e dei giardini Govi, sotto la distesa di barche dell’associazione sportiva Schenone. Qui vige un divieto di balneazione permanente, correttamente segnalato con più di un cartello, confermato da un’ordinanza che il Comune emette all’inizio di ogni stagione balneare.

