Altro giro e altra convocazione in nazionale per Pio Esposito, il più giovane degli attaccanti dello Spezia. Il più piccolo dei fratelli Esposito, ormai saldamente nel giro della nazionale, è stato convocato dal commissario tecnico dell’Under 21 Carmine Nunziata per le partite contro San Marino (5 settembre) e Norvegia (10 settembre), valide per le qualificazioni agli Europei di categoria della prossima estate. Per l’attaccante già sei presenze con gli azzurrini, con cui ha segnato due reti.

L’articolo Pio Esposito convocato in nazionale: affronterà San Marino e Norvegia con l’Under 21 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com