Prorogata la mostra fino al 6 ottobre la mostra “Imago. Volti di antichi Romani”

C’è tempo sino al prossimo 6 ottobre per visitare la mostra “Imago. Volti di antichi Romani” al Museo Archeologico “U. Formentini” del Castello San Giorgio. L’esposizione temporanea a cura di Donatella Alessi, un vero e proprio viaggio storico-artistico nell’evoluzione del ritratto di età romana, dalla tarda età repubblicana fino al III secolo d.C., nasce in occasione della richiesta di prestito di cinque opere di proprietà del Museo Civico per due importanti mostre: la prima realizzata dalla Direzione Musei della Liguria e dai Musei Nazionali di Genova, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano, che ti tiene a Palazzo Reale, Teatro del Falcone dal titolo “La pietra di Luna. Dalle cave di marmo di Luni alla Roma imperiale”, e la seconda dal Comune di Carrara per l’allestimento presso l’edificio del CARMI (Museo Carrara e Michelangelo) della mostra “Romana marmora. La scoperta della cava di Fossacava a Carrara“. In questa virtuosa collaborazione progettuale si è inserita la partecipazione del Museo Civico “Amedeo Lia” con il contributo di Andrea Marmori che conserva nella sua collezione una significativa sezione di opere di età classica, tra cui alcune notevoli teste e busti di età romana; in questo modo, si è venuta ad esplicitare la stretta collaborazione e sinergia della rete museale spezzina. Per info tel. 0187.751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it.

