Recco: Madonna del Suffragio, sparate, “sciuta” e traffico paralizzato

Duecento anni fa a Recco, l’incoronazione della Madonna del Suffragio e del suo Gesù. Una data importante che oggi la città ha ricordato con un rito religioso arricchito dalla presenza dell’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca e accompagnato dall’alzabandiera dei giovani dei Quartieri, dalle tradizionali sparate di mortaletti e con una “sciuta” siciliana e quindi estranea alla tradizione ligure che ha imposto la chiusura delle persiane degli edifici attigui al santuario e la chiusura al pubblico del sagrato e del prospiciente tratto di via Roma.

Partiamo dal rito religioso. In genere l’arca con l’effige della Madonna esce dall’oratorio per entrare nel vicino santuario. Quest’anno la statua della Vergine esce dalla chiesa perché l’effige portata in processione è quella posta sopra l’altare maggiore, la più antica e preziosa.

