Regionali, la data torna in discussione: adesso il Governo vuole l’election day

Roma. Il Governo “raccomanda” alle Regioni di “evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali e di convergere verso un’unica data di voto“. È quanto riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri avvenuta oggi pomeriggio dopo il vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sul tavolo anche le regionali in Liguria, sebbene al momento non risulti alcuna fumata bianca sul candidato del centrodestra.

Riprende quota dunque l‘ipotesi di un election day insieme a Umbria ed Emilia-Romagna, anche se a questo punto pure la data torna in discussione. La Liguria ha fissato da tempo l’appuntamento al 27-28 ottobre, d’intesa con la Corte d’appello, sulla base della legge che prevede di andare al voto entro 90 giorni dalle dimissioni del presidente. Ad alcune forze di governo (Fratelli d’Italia in primis, ma anche parti dell’opposizione) non piace l’accorpamento, che invece era già caldeggiato dal Viminale a trazione leghista.

» leggi tutto su www.genova24.it