Rissa in piazza Martiri, due persone medicate al San Bartolomeo

Momenti di agitazione poco dopo le 21 in Piazza Martiri a Sarzana a causa di una violenta lite, sfociata in una rissa. Testimoni hanno riferito che tutto sarebbe cominciato da un diverbio tra due uomini che al culmine della discussione avrebbero cercato di ferirsi a vicenda con quello che gli capitava sotto mano: sedie e bottiglie comprese.

Il bilancio è di due feriti le cui condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Entrambi sono stati portati all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalla Croce rossa del Muggiano e dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato che approfondirà sulla dinamica e sul coinvolgimento di altre persone. Stando a quanto appreso un terzo uomo, presunto aggressore, si sarebbe allontanato di gran fretta poco prima dell’arrivo delle divise, presenti in forze in centro a Sarzana per lo svolgimento del Festival della Mente.

