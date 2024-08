Sestri: domani chiusa via Primi, variazioni percorso dei bus

Linee 705, 750, 798, 742, 864 e 865

Variazioni ai percorsi sabato 31 agosto

Domani, sabato 31 agosto, a Sestri Levante verrà chiusa al traffico veicolari via Primi all’altezza della rotonda con via per Santa Vittoria, pertanto gli autobus di linea effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

– Linee 705, 750 e 798: i bus transiteranno in Via Nazionale e in Via Bo in entrambe le direzioni;

– Linea 742: direzione Sestri FS i bus transiteranno in via Nazionale; direzione Riva Trigoso i bus transiteranno in via Nazionale e via Pace nel Mondo;

– Linee 864 e 865: i bus transiteranno dal ponte Serlupi, via Terzi/Ospedale in entrambe le direzioni.