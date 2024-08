Stefano Gori è un nuovo portiere dello Spezia: cercherà di insidiare Sarr

Stefano Gori è un nuovo portiere dello Spezia e completa il reparto della squadra di Luca D’Angelo. Dopo l’arrivo di Fallou Sarr in luglio, ecco che nell’ultimo giorno di calciomercato il club di via Melara perfeziona quello che sarà il trio di estremi difensori a disposizione del tecnico spezzino. Con Sarr, titolare indiscusso in questo inizio di stagione e già grande protagonista dei primi punti della squadra bianca, ci saranno il giovanissimo Mascardi, tenuto in grande considerazione da tutto lo staff e proprio Stefano Gori, che a 28 anni ritrova quel Luca D’Angelo con cui ha raggiunto la promozione in Serie B ai tempi di Pisa.

Il portiere arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, che a fine stagione potrà permettere al club di via Melara di acquistarlo a titolo definitivo. Si completa così il piano originario dello Spezia, quello di mettere a disposizione del tecnico due portieri di livello molto simile, per mantenere alta la competitività all’interno della rosa. Grande esperienza per Gori in Serie B, con 107 presenze difendendo la porta di Pisa, Perugia, Como. Vestirà la maglia numero 66 e cercherà di mettere a repentaglio il ruolo di titolare di Sarr.

