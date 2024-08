Calcio/ Samp in 10 e Vismara sugli scudi: al Ferraris 0-0 contro il Bari

La prima di Sottil alla Sampdoria è un pareggio: al Ferraris contro il Bari finisce 0-0. In 10 dal 14’ per il rosso a Vulikic i blucerchiati reggono all’assalto degli ospiti e nel recupero hanno anche l’occasione per portare a casa la vittoria.

E’ il Bari a rendersi pericoloso fin da subito ma dopo un tiro di Benali alto, al 7’ Lasagna trova il vantaggio: il gol però viene annullato per posizione di fuorigioco millimetrica dell’attaccante. Al ‘9’ De Paoli centra il palo di potenza e al 12’ l’episodio che cambia la gara con Vulikic espulso per un brutto fallo su Lasagna lanciato in porta. Il rosso arriva dopo la decisione da parte del Var A questi punti Sottil toglie Meulesteen e inserisce Veroli ma è sempre il Bari ad avere in mano il pallino del gioco. Al 31’ altro intervento del Var per decretare un calcio di rigore alla formazione allenata da Longo per un tocco di mano di Bereszynski. Dal dischetto va Lasagna ma Vismara si supera e tiene il risultato sullo 0-0. Nel recupero Benali calcia ma il portiere Samp para a terra.

