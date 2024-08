Finale Ligure, operazione della Polizia Locale: due persone denunciate e sequestrate decine di vestiti contraffatti

Finale Ligure. E’ di due persone, denunciate all’Autorità Giudiziaria, e il sequestro di decine di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Locale di Finale Ligure nella giornata odierna (sabato 31 agoato).

Il servizio è stato pianificato per contrastare il fenomeno del commercio abusivo sul lungomare e sulle spiagge più prossime al centro della Marina del Comune rivierasco. Gli agenti erano impegnati con pattuglie in divisa ed in borghese; nei pressi di uno stabilimento balneare è stato individuato un gruppetto di venditori che, comprendendo la situazione, accennava alla solita fuga prontamente contenuta dagli uomini del Comando Finalese per evitare possibili incidenti fra i bagnanti.

